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    Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək

    12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutacaq

    Bakı. 19 oktyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək.

    “Report”un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutacaq.

    Türkiyə təmsilçilərindən “Başakşehir” Almaniyada “Hoffenhaym”ın qonağı olacaq. “Konyaspor” isə Avstriya “Zalsburq”unu qəbul edəcək.

    Həmçinin "Milan" - AEK, "Everton" - "Lion", "Srvena Zvezda" - "Arsenal" və "Nitsa" - "Latsio" qarşılaşmaları da maraq doğurur.

    Avropa Liqası, Qrup mərhələsi, III tur

    19 oktyabr

    A qrupu

    19:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

    23:05. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)

    Xal durumu: "Vilyarreal", "Slaviya" - 4, "Makkabi", "Astana" - 1.

    B qrupu

    23:05. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)

    23:05. "Skenderbeu" (Albaniya) - "Partizan" (Serbiya)

    Xal durumu: "Dinamo" - 6, "Yanq Boyz" - 2, "Partizan" - 1, "Skenderbeu" - 1.

    C qrupu

    23:05. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Başakşehir" (Türkiyə)

    23:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)

    Xal durumu: "Braqa" - 6, "Lüdoqorets" - 4, "Başakşehir" - 1, "Hoffenhaym" - 0.

    D qrupu

    23:05. "Milan"(İtaliya) - AEK (Yunanıstan)

    23:05. "Austriya" (Avstriya) - "Riyeka"(Xorvatiya)

    Xal durumu: "Milan" - 6, AEK - 4, "Austriya" - 1,"Riyeka" - 0.

    E qrupu

    23:05. "Everton" (İngiltərə) - "Lion" (Fransa)

    23:05. "Atalanta" (İaliya) - "Apollon"(Kipr)

    Xal durumu: "Atalanta"- 4, "Lion" - 2, "Apollon" - 2, "Everton" - 1.

    F qrupu

    23:05. "Şerif" (Moldova) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

    23:05. "Zlin" (Çexiya) - "Kopenhagen" (Danimarka)

    Xal durumu: "Lokomotiv" - 4, "Kopenhagen" - 2, "Şerif" - 2, "Zlin" 1.

    G qrupu

    21:00. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Styaua" (Rumıniya)

    21:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

    Xal durumu: "Styaua" - 6, "Viktoriya" - 3, "Hapoel" - 3,"Luqano"- 0.

    H qrupu

    21:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Arsenal" (İngiltərə)

    21:00. BATE (Belarus) - "Köln" (Almaniya)

    Xal durumu: "Arsenal" - 6, "Srvena Zvezda" - 4, BATE - 1, "Köln" - 0.

    I qrupu

    21:00. "Marsel" (Fransa) - "Gimaraynş" (Portuqaliya)

    21:00. "Konyaspor" (Türkiyə) - "Zalsburq" (Avstriya)

    Xal durumu: "Zalsburq" - 4, "Marsel" - 3, "Konyaspor" - 3. "Gimaraynş" - 1.

    J qrupu

    21:00. "Zarya" (Ukrayna) - "Herta" (Almaniya)

    21:00. "Ostersun" (İsveç) - "Atletik" (İspaniya)

    Xal durumu: "Ostersun" - 6, "Zarya" - 3, "Atletik" - 1, "Herta" - 1.

    K qrupu

    21:00. "Nitsa" (Fransa) - "Latsio" (İtaliya)

    21:00. "Zülte-Varegem" (Belçika) - "Vitess" (Hollandiya)

    Xal durumu: "Nitsa" - 6, "Latsio" - 6, "Vitess" - 0, "Zülte-Varegem" - 0.

    L qrupu

    21:00. "Zenit" (Rusiya) - "Rusenborq" (Norveç)

    21:00. "Vardar" (Makedoniya) - "Real Soseydad" (İspaniya)

    Xal durumu: "Zenit", - 6, "Real Soseydad" - 3, "Rusenborq" - 3, "Vardar"

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