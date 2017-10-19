Bakı. 19 oktyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək.
“Report”un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutacaq.
Türkiyə təmsilçilərindən “Başakşehir” Almaniyada “Hoffenhaym”ın qonağı olacaq. “Konyaspor” isə Avstriya “Zalsburq”unu qəbul edəcək.
Həmçinin "Milan" - AEK, "Everton" - "Lion", "Srvena Zvezda" - "Arsenal" və "Nitsa" - "Latsio" qarşılaşmaları da maraq doğurur.
Avropa Liqası, Qrup mərhələsi, III tur
19 oktyabr
A qrupu
19:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
23:05. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)
Xal durumu: "Vilyarreal", "Slaviya" - 4, "Makkabi", "Astana" - 1.
B qrupu
23:05. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)
23:05. "Skenderbeu" (Albaniya) - "Partizan" (Serbiya)
Xal durumu: "Dinamo" - 6, "Yanq Boyz" - 2, "Partizan" - 1, "Skenderbeu" - 1.
C qrupu
23:05. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Başakşehir" (Türkiyə)
23:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
Xal durumu: "Braqa" - 6, "Lüdoqorets" - 4, "Başakşehir" - 1, "Hoffenhaym" - 0.
D qrupu
23:05. "Milan"(İtaliya) - AEK (Yunanıstan)
23:05. "Austriya" (Avstriya) - "Riyeka"(Xorvatiya)
Xal durumu: "Milan" - 6, AEK - 4, "Austriya" - 1,"Riyeka" - 0.
E qrupu
23:05. "Everton" (İngiltərə) - "Lion" (Fransa)
23:05. "Atalanta" (İaliya) - "Apollon"(Kipr)
Xal durumu: "Atalanta"- 4, "Lion" - 2, "Apollon" - 2, "Everton" - 1.
F qrupu
23:05. "Şerif" (Moldova) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
23:05. "Zlin" (Çexiya) - "Kopenhagen" (Danimarka)
Xal durumu: "Lokomotiv" - 4, "Kopenhagen" - 2, "Şerif" - 2, "Zlin" 1.
G qrupu
21:00. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Styaua" (Rumıniya)
21:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
Xal durumu: "Styaua" - 6, "Viktoriya" - 3, "Hapoel" - 3,"Luqano"- 0.
H qrupu
21:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Arsenal" (İngiltərə)
21:00. BATE (Belarus) - "Köln" (Almaniya)
Xal durumu: "Arsenal" - 6, "Srvena Zvezda" - 4, BATE - 1, "Köln" - 0.
I qrupu
21:00. "Marsel" (Fransa) - "Gimaraynş" (Portuqaliya)
21:00. "Konyaspor" (Türkiyə) - "Zalsburq" (Avstriya)
Xal durumu: "Zalsburq" - 4, "Marsel" - 3, "Konyaspor" - 3. "Gimaraynş" - 1.
J qrupu
21:00. "Zarya" (Ukrayna) - "Herta" (Almaniya)
21:00. "Ostersun" (İsveç) - "Atletik" (İspaniya)
Xal durumu: "Ostersun" - 6, "Zarya" - 3, "Atletik" - 1, "Herta" - 1.
K qrupu
21:00. "Nitsa" (Fransa) - "Latsio" (İtaliya)
21:00. "Zülte-Varegem" (Belçika) - "Vitess" (Hollandiya)
Xal durumu: "Nitsa" - 6, "Latsio" - 6, "Vitess" - 0, "Zülte-Varegem" - 0.
L qrupu
21:00. "Zenit" (Rusiya) - "Rusenborq" (Norveç)
21:00. "Vardar" (Makedoniya) - "Real Soseydad" (İspaniya)
Xal durumu: "Zenit", - 6, "Real Soseydad" - 3, "Rusenborq" - 3, "Vardar"
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