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    "Zirə"nin müdafiəçisi Amin Seydiyev Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:54
    Zirənin müdafiəçisi Amin Seydiyev Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib

    Amin Seydiyev Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadla xəbər verir ki, "Zirə"nin futbolçusunun yubileyi "Şamaxı" ilə matça (1:1) təsadüf edib.

    27 yaşlı müdafiəçi Misli Premyer Liqasının VII turuna start heyətində çıxıb.

    Debütü 2018/19 mövsümündə gerçəkləşən Amin Seydiyev 200 qarşılaşmada 6 qol vurub. O, bu müddətdə üç klubun formasını geyinib. Müdafiəçi "Qəbələ"də 31 (1 qol), "Sabah"da 162 (5 qol) və "Zirə"də 6 dəfə şans qazanıb.

    Amin Seydiyev Zirə FK Azərbaycan Premyer Liqası Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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