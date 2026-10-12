"Zirə"nin müdafiəçisi Amin Seydiyev Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib
Futbol
- 12 oktyabr, 2026
- 11:54
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Amin Seydiyev Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadla xəbər verir ki, "Zirə"nin futbolçusunun yubileyi "Şamaxı" ilə matça (1:1) təsadüf edib.
27 yaşlı müdafiəçi Misli Premyer Liqasının VII turuna start heyətində çıxıb.
Debütü 2018/19 mövsümündə gerçəkləşən Amin Seydiyev 200 qarşılaşmada 6 qol vurub. O, bu müddətdə üç klubun formasını geyinib. Müdafiəçi "Qəbələ"də 31 (1 qol), "Sabah"da 162 (5 qol) və "Zirə"də 6 dəfə şans qazanıb.
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