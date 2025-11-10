İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Zirə" komandası tarixində 400-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 10:12
    Zirə komandası tarixində 400-cü oyununu keçirib

    "Zirə" bütün turnirlər nəzərə alınmaqla tarixinin 400-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının XI turunun "Turan Tovuz"la ev matçına (0:0) təsadüf edib.

    Əsası 2014-cü ildə qoyulan Bakı təmsilçisi indiyədək Premyer Liqada 315, ölkə kubokunda 39, birinci dəstədə 30, avrokuboklarda 16 oyun keçirib. Zirəlilər 178 qələbə qazanıb, 111 heç-heçə edib və 111 məğlubiyyət alıb. Topların fərqi 508-402-dir.

    Qeyd edək ki, "Zirə" ilk oyununu 2014-cü il sentyabrın 7-də birinci dəstədə MOİK-ə qarşı keçirib və 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

