"Zirə" komandası tarixində 400-cü oyununu keçirib
Futbol
- 10 noyabr, 2025
- 10:12
"Zirə" bütün turnirlər nəzərə alınmaqla tarixinin 400-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının XI turunun "Turan Tovuz"la ev matçına (0:0) təsadüf edib.
Əsası 2014-cü ildə qoyulan Bakı təmsilçisi indiyədək Premyer Liqada 315, ölkə kubokunda 39, birinci dəstədə 30, avrokuboklarda 16 oyun keçirib. Zirəlilər 178 qələbə qazanıb, 111 heç-heçə edib və 111 məğlubiyyət alıb. Topların fərqi 508-402-dir.
Qeyd edək ki, "Zirə" ilk oyununu 2014-cü il sentyabrın 7-də birinci dəstədə MOİK-ə qarşı keçirib və 1:0 hesablı qələbə qazanıb.
