İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    "Yuventus"un futbolçusu sol dizindən zədə alıb

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 17:21
    Yuventusun futbolçusu sol dizindən zədə alıb

    İtaliyanın "Yuventus" klubunun braziliyalı müdafiəçisi Qleyson Bremer sol dizindən menisk zədəsi alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Turin klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Futbolçunun yaxın vaxtlarda əməliyyat olunacağı bildirilib. Bu, arxa xətt oyunçusunun ilk ağır diz zədəsi deyil. 2024-cü ilin oktyabrında da Bremer dizindəki çarpaz bağlardan zədə alıb və yalnız 2025-ci ilin iyununda yaşıl meydanlara qayıda bilib.

    Qeyd edək ki, 28 yaşlı futbolçu bu mövsüm "Yuventus"un heyətində 5 matç keçirib, iki məhsuldar ötürməyə imza atıb. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

    "Yuventus" klubu Qleyson Bremer menisk zədəsi

    Son xəbərlər

    17:49

    Azərbaycanın Yaxın Şərq Sülh Sammitinə dəvət olunması rəsmi Bakının beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir - RƏY

    Xarici siyasət
    17:47

    ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası çərçivəsində tender elan edib

    Maliyyə
    17:45

    TDT diaspor qurumlarının rəsmiləri üçün təcrübə proqramına start verilib

    Diaspor
    17:44

    Varheli Aİ-yə qarşı casusluq ittihamlarını rədd edib

    Digər ölkələr
    17:43
    Foto

    Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:34

    Ərdoğan Misirdə Emmanuel Makron, Kir Starmer və Şeyx Mansurla görüşüb

    Digər ölkələr
    17:31

    Rafael Leao Portuqaliya millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    17:25

    "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik festivalı başa çatıb

    İKT
    17:25

    Yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti