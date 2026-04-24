"Yuventus" Con Stounzu azad agent kimi transfer etmək istəyir
Futbol
- 24 aprel, 2026
- 12:11
İtaliyanın "Yuventus" klubu ingiltərəli futbolçu Con Stounzu heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Tuttosport"a istinadən xəbər verir ki, Turin təmsilçisi 31 yaşlı müdafiəçini azad agent kimi transfer etmək niyyətindədir.
Oyunçunun cari mövsümün sonunda İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan ayrılacağı gözlənilir. Onunla Premyer Liqanın iki klubu da yaxından maraqlanır.
Xatırladaq ki, 2016-cı ildən "Mançester Siti"də çıxış edən Con Stounz 292 oyunda 19 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
13:19
Vüsal Şıxəliyev: Azərbaycanda innovasiyaya giriş və çıxışın balansının təmin edilməsi vacibdirElm və təhsil
13:14
Talqat Aldıbergenov: "Bu il TBNM üzrə konteyner daşınması iki dəfə arta bilər"Digər ölkələr
13:14
Duşan Vlahoviç "Milan" və "Bavariya"nın maraq dairəsinə düşübFutbol
13:12
Ucarda çaqqal insanlara hücum edib, üç nəfər xəsarət alıbHadisə
13:10
Foto
Prezidentin II Dünya müharibəsi iştirakçılarına yardım sərəncamı 2 minə yaxın şəxsə şamil olunacaqSosial müdafiə
13:10
Elçin Məmmədov UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında iştirak edibFutbol
12:52
Azərbaycanda çimərlik futbolu üzrə Superliqa və Gənclər Liqasının təşkili iyunda nəzərdə tutulubFutbol
12:52
Kür çayında su səviyyəsinin artması ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilibİnfrastruktur
12:51