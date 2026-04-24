    "Yuventus" Con Stounzu azad agent kimi transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 24 aprel, 2026
    • 12:11
    Yuventus Con Stounzu azad agent kimi transfer etmək istəyir

    İtaliyanın "Yuventus" klubu ingiltərəli futbolçu Con Stounzu heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "Tuttosport"a istinadən xəbər verir ki, Turin təmsilçisi 31 yaşlı müdafiəçini azad agent kimi transfer etmək niyyətindədir.

    Oyunçunun cari mövsümün sonunda İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan ayrılacağı gözlənilir. Onunla Premyer Liqanın iki klubu da yaxından maraqlanır.

    Xatırladaq ki, 2016-cı ildən "Mançester Siti"də çıxış edən Con Stounz 292 oyunda 19 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

