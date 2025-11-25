İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Yamal və Rafinya "Çelsi" ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:23
    Yamal və Rafinya Çelsi ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçuları Lamin Yamal və Rafinya UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda "Çelsi"yə (İngiltərə) qarşı səfər matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Barselona"nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Rafinya La Liqada "Atletik"ə qarşı (4:0) oyunda zədələnmişdi. Yamal isə qasıq nahiyəsindəki ağrılar səbəbindən meydana çıxa bilmirdi.

    Qeyd edək ki, "Çelsi" - "Barselona" matçı bu gün Londondakı "Stemford Bric" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

