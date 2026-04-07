    Xəstəxanadan çıxan Xames Rodriges Minnesota klubunun məşq bazasına qayıdıb

    Xames Rodriges "Minnesota"nın düşərgəsinə qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Ötən həftə kəskin susuzlaşma (dehidratasiya) səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilən Kolumbiya millisinin 34 yaşlı yarımmüdafiəçisi artıq klubun məşq bazasına gəlib. O, tibbi heyətin nəzarəti altında fərdi məşqlərə başlayıb.

    Rodriges martın 29-da Fransa yığmasına qarşı keçirilən yoldaşlıq oyununda özünü pis hiss etdikdən iki gün sonra müayinə və müalicə üçün xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Üç günlük müalicədən sonra evə buraxılan futbolçunun vəziyyətinin hazırda sabit olduğu bildirilib.

    Klubun tibbi heyəti futbolçuda əzələ parçalanması kimi təhlükəli əlamətlərin aşkarlanmadığını bəyan edib. Kolumbiya Futbol Federasiyası da oyunçunun bərpa prosesinin müsbət getdiyini və dünya çempionatında iştirakına mane olmadığını bildirib.

    Qeyd edək ki, X.Rodriges 2026-cı ilin fevralında "Minnesota"ya transfer olunub və cari mövsümdə iki matçda iştirak edib. Kolumbiya millisi DÇ-2026-da ilk oyununu iyunun 17-də Özbəkistana qarşı keçirəcək.

    14:41

    AYNA: Daha 9 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    14:38

    "Sabah"ın baş məşqçisi Nasir Nəsirli: "Əsas nəticə deyil, təcrübə qazanmaqdır"

    Futbol
    14:31

    Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulur

    Digər ölkələr
    14:23

    İranın Kiş adasının cənubunda konteyner gəmisi hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    14:20
    Foto

    İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib

    Xarici siyasət
    14:20
    Video

    Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    14:08

    Azərbaycandakı intensiv yağışlar aqrar sektorda məhsuldarlığa necə təsir edəcək?

    ASK
    14:06

    Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlib

    Region
    14:06

    Azərbaycanda 3 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti