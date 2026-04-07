Xəstəxanadan çıxan Xames Rodriges "Minnesota" klubunun məşq bazasına qayıdıb
- 07 aprel, 2026
- 13:41
Xames Rodriges "Minnesota"nın düşərgəsinə qayıdıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Ötən həftə kəskin susuzlaşma (dehidratasiya) səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilən Kolumbiya millisinin 34 yaşlı yarımmüdafiəçisi artıq klubun məşq bazasına gəlib. O, tibbi heyətin nəzarəti altında fərdi məşqlərə başlayıb.
Rodriges martın 29-da Fransa yığmasına qarşı keçirilən yoldaşlıq oyununda özünü pis hiss etdikdən iki gün sonra müayinə və müalicə üçün xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Üç günlük müalicədən sonra evə buraxılan futbolçunun vəziyyətinin hazırda sabit olduğu bildirilib.
Klubun tibbi heyəti futbolçuda əzələ parçalanması kimi təhlükəli əlamətlərin aşkarlanmadığını bəyan edib. Kolumbiya Futbol Federasiyası da oyunçunun bərpa prosesinin müsbət getdiyini və dünya çempionatında iştirakına mane olmadığını bildirib.
Qeyd edək ki, X.Rodriges 2026-cı ilin fevralında "Minnesota"ya transfer olunub və cari mövsümdə iki matçda iştirak edib. Kolumbiya millisi DÇ-2026-da ilk oyununu iyunun 17-də Özbəkistana qarşı keçirəcək.