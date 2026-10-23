İntizam Komitəsi iki komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb
Futbol
- 23 oktyabr, 2026
- 13:13
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AFFA İntizam Komitəsi iki komandaya texniki məğlubiyyət verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul olunub.
AFFA U-14 Qızlar Liqasının "Sabah" – "Ulduz FA" oyununda Əsasnaməyə uyğun yaş limitini pozduğu üçün qonaq komanda 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
AFFA U-14 Qızlar Liqasının "Türkan" (Bakı) – "Neftçi" matçında isə Əsasnaməyə uyğun yaş limitini pozan meydan sahibi komandaya texniki məğlubiyyət verilib.
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