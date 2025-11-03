Xavi İngiltərə klubunun baş məşqçisi ola bilər
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 16:17
Xavi Ernandes İngiltərənin "Vulverhempton" komandasının baş məşqçisi ola bilər.
"Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis bu posta əsas namizəd hesab edilir.
Portuqaliyalı Vitor Pereyranı istefaya göndərən Premyer Liqa komandası təcili olaraq baş məşqçi axtarır.
Xavi artıq klubdan təklif alıb. Tərəflər arasında danışıqlar yaxın günlərdə sürətlənə bilər.
Qeyd edək ki, Xavi Ernandes son olaraq 2021-2024-cü illər aralığında "Barselona"da işləyib və 2022/2023 mövsümündə İspaniya çempionu olub.
