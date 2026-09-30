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    Voleybol oyununa görə "Turan Tovuz" - "İmişli" matçının keçirilmə yeri dəyişdirilib

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2026
    • 17:14
    Voleybol oyununa görə Turan Tovuz - İmişli matçının keçirilmə yeri dəyişdirilib

    Oktyabrın 20-də Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqası çərçivəsində "Turan" – "Mladost" (Xorvatiya) qarşılaşmasının keçirilməsi ilə əlaqədar "Turan Tovuz" futbol klubu Peşəkar Futbol Liqasına (PFL) müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a PFL-dən məlumat verilib.

    Klub müraciətində Misli Premyer Liqasının VIII turunda, oktyabrın 18-də keçirilməsi nəzərdə tutulan "Turan Tovuz" – "İmişli" qarşılaşması ilə XVIII turda baş tutacaq "İmişli" – "Turan Tovuz" matçının məkanlarının dəyişdirilməsini xahiş edib.

    PFL "Turan Tovuz" klubunun müraciətini və "İmişli"nin razılıq məktubunu nəzərə alaraq, ölkədə keçiriləcək Çempionlar Liqası qarşılaşmasının daha yaxşı təşkil olunması məqsədilə komandalar arasında I və II dövrələrdə keçiriləcək oyunların yerini dəyişib.

    Beləliklə, Misli Premyer Liqasının VIII turunun "Turan Tovuz" – "İmişli" oyunu oktyabrın 18-də, saat 15:00-da Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək.

    Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Turan Tovuz FK Turan VK
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