İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Uzun müddət sonra yaşıl meydanlara qayıdan "Real"ın futbolçusu yenidən zədələnib

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 20:19
    Uzun müddət sonra yaşıl meydanlara qayıdan Realın futbolçusu yenidən zədələnib

    İspaniyanın "Real" (Madrid) komandasının sol cinah müdafiəçisi Ferlan Mendi yaşıl meydanlara qayıtdıqdan cəmi bir həftə sonra növbəti dəfə zədənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    30 yaşlı fransalı futbolçu sağ budundan zədə alıb və onun vəziyyəti ilə bağlı bərpa prosesinin müddəti sonradan müəyyənləşdiriləcək.

    Mendi noyabrın 26-da UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Olimpiakos"a (4:3) qarşı oyunda 90 dəqiqə meydanda olub. O, aprel ayından bəri ilk rəsmi matçına çıxmışdı.

    Qeyd edək ki, Ferlan Mendi ötən mövsüm "Real"ın heyətində bütün turnirlər üzrə 31 oyunda iştirak edib və 2 qol ötürməsi ilə yadda qalıb.

    Ferlan Mendi "Real" Futbol zədə

    Son xəbərlər

    20:19

    Uzun müddət sonra yaşıl meydanlara qayıdan "Real"ın futbolçusu yenidən zədələnib

    Futbol
    20:16

    Şri-Lankada "Ditvah" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 465-ə çatıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:15
    Foto
    Video

    Cəlilabadda yanğın baş verib, 5 hektar ərazi yanıb

    Hadisə
    19:58
    Foto

    Zelenski İrlandiya ilə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:54

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son beş ayda 11 %-dən çox azalıb

    İKT
    19:54

    "Neftçi" baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssisi nəzərdən keçirir

    Futbol
    19:51

    Nazir: BƏƏ şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrində aparıcı investor qismində çıxış edirlər

    Xarici siyasət
    19:43

    Ötən il Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi 2 milyardı keçib

    Xarici siyasət
    19:39

    Səfir: BƏƏ–Azərbaycan əlaqələri iki dost ölkə arasında möhkəm dostluğu əks etdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti