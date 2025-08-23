Ukraynalı futbolçu "Real"ın diqqət mərkəzinə düşüb

Haqqımızda

Futbol
23 avqust 2025 11:59
Ukraynalı futbolçu Realın diqqət mərkəzinə düşüb

Ukraynalı futbolçu Artem Stepanov İspaniya təmsilçisi "Real"ın (Madrid) diqqət mərkəzinə düşüb.

"Report" "Defensa Central"a istinadən xəbər verir ki, müqavilə əsasında Almaniyanın "Bayer 04" klubuna məxsus olan 18 yaşlı futbolçu icarə əsasında "Nürnberq"də çıxış edir.

"Kral klubu"nun skautinq şöbəsinin rəhbəri Juni Calafat gənc oyunçunu "Mançester Siti"nin (İngiltərə) norveçli hücumçusu Erlinq Holanna bənzədir.

Stepanov cari mövsüm II Bundesliqada özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilsə, paytaxt təmsilçisi gələn yay onu sıralarına qatmağı düşünür.

