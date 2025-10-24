UEFA reytinqi: Sloveniya Azərbaycana yaxınlaşır
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 10:04
Sloveniya UEFA reytinqində Azərbaycana yaxınlaşır.
"Report"un məlumatına görə, bu, avrokuboklarda Liqa mərhələsinin III turunun oyunlarından sonra reallaşıb.
Ötən gecə bu ölkənin "Sele" klubu UEFA Konfrans Liqasında qələbə qazanıb. Komanda İrlandiyada "Şemrok Rovers"i iki cavabsı qolla üstələyib.
Əmsalını 21.718-ə çatdıran Sloveniya 26-cı pilləyə yüksəlib. 25-ci yerdəki Azərbaycanın 22.000 əmsalı var. Serbiya (22.375) 24-cü sıradadır.
Bu həftə təmsilçimiz "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İspaniyada "Atletik"ə məğlub olub - 1:3.
Qeyd edək ki, UEFA reytinqinə İngiltərə (99.005) başçılıq edir.
Son xəbərlər
10:27
Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədirRegion
10:25
Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölübHadisə
10:22
Naxçıvan gömrükçüləri büdcə proqnozunu 108 % icra edibMaliyyə
10:22
Foto
Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbir keçirilirXarici siyasət
10:21
Video
"Euronews": Azərbaycan aktiv şəkildə urbanizasiya siyasətini həyata keçirirXarici siyasət
10:21
"Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıbFutbol
10:13
Foto
Azərbaycan GFTN-Tbilisi Maliyyə Sammitində iştirak edibMaliyyə
10:06
Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıbİnfrastruktur
10:06