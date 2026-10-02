UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanın, İtaliya Fransanın qonağı olacaq
- 02 oktyabr, 2026
- 09:19
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin III turunun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B və C Liqalarında ümumilikdə 10 matç baş tutacaq.
A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçikanın, İtaliya Fransanın qonağı olacaq.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
2 oktyabr
III tur
A Liqası
1-ci qrup
22:45. Belçika - Türkiyə
22:45. Fransa - İtaliya
Xal durumu: Fransa - 6, Belçika - 3, İtaliya - 3, Türkiyə - 0.
B Liqası
2-ci qrup
22:45. Macarıstan - Gürcüstan
22:45. Ukrayna - Şimali İrlandiya
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 4, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 1, Macarıstan - 1.
4-cü qrup
22:45. Bosniya və Herseqovina - İsveç
22:45. Polşa - Rumıniya
Xal durumu: İsveç - 6, Bosniya və Herseqovina - 4, Polşa - 1, Rumıniya - 0.
C Liqası
2-ci qrup
20:00. Kipr - Ermənistan
20:00. Latviya - Monteneqro
Xal durumu: Monteneqro - 6, Ermənistan - 3, Kipr - 1, Latviya - 1.
3-cü qrup
18:00. Qazaxıstan - Moldova
22:45. Farer adaları - Slovakiya
Xal durumu: Slovakiya - 6, Farer adaları - 2, Qazaxıstan - 1, Moldova - 1.