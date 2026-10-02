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    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanın, İtaliya Fransanın qonağı olacaq

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 09:19
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanın, İtaliya Fransanın qonağı olacaq

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin III turunun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və C Liqalarında ümumilikdə 10 matç baş tutacaq.

    A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçikanın, İtaliya Fransanın qonağı olacaq.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    2 oktyabr

    III tur

    A Liqası

    1-ci qrup

    22:45. Belçika - Türkiyə

    22:45. Fransa - İtaliya

    Xal durumu: Fransa - 6, Belçika - 3, İtaliya - 3, Türkiyə - 0.

    B Liqası

    2-ci qrup

    22:45. Macarıstan - Gürcüstan

    22:45. Ukrayna - Şimali İrlandiya

    Xal durumu: Şimali İrlandiya - 4, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 1, Macarıstan - 1.

    4-cü qrup

    22:45. Bosniya və Herseqovina - İsveç

    22:45. Polşa - Rumıniya

    Xal durumu: İsveç - 6, Bosniya və Herseqovina - 4, Polşa - 1, Rumıniya - 0.

    C Liqası

    2-ci qrup

    20:00. Kipr - Ermənistan

    20:00. Latviya - Monteneqro

    Xal durumu: Monteneqro - 6, Ermənistan - 3, Kipr - 1, Latviya - 1.

    3-cü qrup

    18:00. Qazaxıstan - Moldova

    22:45. Farer adaları - Slovakiya

    Xal durumu: Slovakiya - 6, Farer adaları - 2, Qazaxıstan - 1, Moldova - 1.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Türkiyə millisi Futbol üzrə İtaliya millisi
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