UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutacaq
- 23 oktyabr, 2025
- 10:09
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində bu gün II turun matçları baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyə klublarından "Fənərbağça" evdə "Ştutqart"la, "Samsunspor" isə Ukrayna təmsilçisi "Dinamo" ilə üz-üzə gələcək.
"Roma" İtaliyada "Viktoriya"nı qəbul edəcək. "Fiorentina" səfərdə "Rapid"in qonağı olacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
23 oktyabr
20:45. AZ (Niderland) - "Slovan" (Slovakiya)
20:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Legiya" (Polşa)
20:45. "Rapid" (Avstriya) - "Fiorentina" (İtaliya)
20:45. "Strasburq" (Fransa) - "Yagelloniya" (Polşa)
20:45. "Riyeka" (Xorvatiya) - "Sparta" (Çexiya)
20:45. AEK (Yunanıstan) - "Aberdin" (Şotlandiya)
20:45. "Drita" (Kosovo) - "Omoniya" (Kipr)
20:45. "Breydablik" (İslandiya) - KuPS (Finlandiya)
20:45. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Şelbrun" (İrlandiya)
20:45. "Hakken" (İsveç) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)
23:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr)
23:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Sele" (Sloveniya)
23:00. "Maynts 05" (Almaniya) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
23:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Lex" (Polşa)
23:00. "Siqma" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa)
23:00. "Samsunspor" (Türkiyə) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
23:00. "Universitatya" (Rumıniya) - "Noa" (Ermənistan)
23:00. "Hamrun" (Malta) - "Lozanna" (İsveçrə)