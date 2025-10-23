İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:09
    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutacaq

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində bu gün II turun matçları baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyə klublarından "Fənərbağça" evdə "Ştutqart"la, "Samsunspor" isə Ukrayna təmsilçisi "Dinamo" ilə üz-üzə gələcək.

    "Roma" İtaliyada "Viktoriya"nı qəbul edəcək. "Fiorentina" səfərdə "Rapid"in qonağı olacaq.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    23 oktyabr

    20:45. AZ (Niderland) - "Slovan" (Slovakiya)

    20:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Legiya" (Polşa)

    20:45. "Rapid" (Avstriya) - "Fiorentina" (İtaliya)

    20:45. "Strasburq" (Fransa) - "Yagelloniya" (Polşa)

    20:45. "Riyeka" (Xorvatiya) - "Sparta" (Çexiya)

    20:45. AEK (Yunanıstan) - "Aberdin" (Şotlandiya)

    20:45. "Drita" (Kosovo) - "Omoniya" (Kipr)

    20:45. "Breydablik" (İslandiya) - KuPS (Finlandiya)

    20:45. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Şelbrun" (İrlandiya)

    20:45. "Hakken" (İsveç) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)

    23:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr)

    23:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Sele" (Sloveniya)

    23:00. "Maynts 05" (Almaniya) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)

    23:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Lex" (Polşa)

    23:00. "Siqma" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa)

    23:00. "Samsunspor" (Türkiyə) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

    23:00. "Universitatya" (Rumıniya) - "Noa" (Ermənistan)

    23:00. "Hamrun" (Malta) - "Lozanna" (İsveçrə)

