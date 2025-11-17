UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti müəyyənləşib
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 14:10
15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının noyabrın 18-dən 24-dək Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçiriləcək UEFA İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, komandamız turnir çərçivəsində 3 oyun keçirəcək.
U-15-in yekun heyətini və UEFA İnkişaf Turnirindəki oyunlarının təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:
|Nr.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Oqtay Mehrəliyev
|Qarabağ
|2
|Daniil Bayramari
|Qəbələ
|3
|Raul Əliyev
|Qarabağ
|4
|Ruhid Məmmədli
|Qarabağ
|5
|Məhəmmməd Ağamaliyev
|Qarabağ
|6
|Emil Quliyev
|Neftçi
|7
|Kənan Əzimov
|Neftçi
|8
|Yusif Kərimli
|Ulduz
|9
|Nihat Bəylərli
|Ulduz
|10
|Murad Zeynallı
|Ulduz
|11
|Xəzər Hüseynzadə
|Sabah
|12
|Həsən Məhmədov
|Sabah
|13
|Səbran Muradlı
|Qarabağ
|14
|Murad Məmmədov
|Sumqayıt
|15
|Sübhan Əlizadə
|Neftçi
|16
|Həsən Mürşüdzadə
|Qarabağ
|17
|Qafar Babayev
|Neftçi
|18
|Abbas Məmmədli
|Qarabağ
|19
|Həsən Ramazanov
|Sabah
|20
|Rəsul Qurbanlı
|Ulduz
18 noyabr12:00. Monteneqro (U-15) – Azərbaycan (U-15)
Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzi 20 noyabr 12:00. Azərbaycan (U-15) – Bolqarıstan (U-15) Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzi 23 noyabr 15:00. Moldova (U-15) - Azərbaycan (U-15) Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzi Qeyd edək ki, oyunların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.
