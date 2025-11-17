İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:10
    UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti müəyyənləşib

    15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının noyabrın 18-dən 24-dək Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçiriləcək UEFA İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, komandamız turnir çərçivəsində 3 oyun keçirəcək.

    U-15-in yekun heyətini və UEFA İnkişaf Turnirindəki oyunlarının təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

    Nr. Ad / Soyad Klub
    1 Oqtay Mehrəliyev Qarabağ
    2 Daniil Bayramari Qəbələ
    3 Raul Əliyev Qarabağ
    4 Ruhid Məmmədli Qarabağ
    5 Məhəmmməd Ağamaliyev Qarabağ
    6 Emil Quliyev Neftçi
    7 Kənan Əzimov Neftçi
    8 Yusif Kərimli Ulduz
    9 Nihat Bəylərli Ulduz
    10 Murad Zeynallı Ulduz
    11 Xəzər Hüseynzadə Sabah
    12 Həsən Məhmədov Sabah
    13 Səbran Muradlı Qarabağ
    14 Murad Məmmədov Sumqayıt
    15 Sübhan Əlizadə Neftçi
    16 Həsən Mürşüdzadə Qarabağ
    17 Qafar Babayev Neftçi
    18 Abbas Məmmədli Qarabağ
    19 Həsən Ramazanov Sabah
    20 Rəsul Qurbanlı Ulduz

    18 noyabr12:00. Monteneqro (U-15) – Azərbaycan (U-15)

    Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzi 20 noyabr 12:00. Azərbaycan (U-15) – Bolqarıstan (U-15) Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzi 23 noyabr 15:00. Moldova (U-15) - Azərbaycan (U-15) Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzi Qeyd edək ki, oyunların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

    Futbol uefa UEFA İnkişaf Turniri Azərbaycan millisi U-15

