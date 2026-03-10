İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    UEFA eksperti Julien Eskude Bakıda gənclər futbolunun inkişafını müzakirə edib

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 15:31
    UEFA eksperti Julien Eskude Bakıda gənclər futbolunun inkişafını müzakirə edib

    UEFA-da elit gənc oyunçuların inkişafı üzrə ekspert Julien Eskude Bakıda işgüzar səfərdə olub.

    "Report" xəbər verir ki, o, iki günlük səfər zamanı AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov, Texniki direktor Cahangir Həsənzadə və Elit-Məşq layihəsinin meneceri Rüfət Kərimli ilə görüşüb.

    Julien Eskude Azərbaycanda gənclər futbolunun inkişafı ilə tanış olub, regional elit proqramı, istedadlı futbolçuların müəyyən edilməsi prosesi, milli komandalara gedən yol, məşqçilik strukturu və "HatTrick" proqramı büdcəsinin ümumi bölgüsü mövzuları ətrafında AFFA rəsmiləri ilə fikir mübadiləsi aparıb.

    Julien Eskude AFFA UEFA Elçin Məmmədov

    Son xəbərlər

    15:54

    Qvardiola Pablo Barriosu "Mançester Siti"yə gətirmək istəyir

    Futbol
    15:50

    İran böhranından ən çox hansı sahələr zərər çəkəcək?

    Maliyyə
    15:42

    Pyetro Piskitelli: "Azərbaycan dünya miqyasında ən önəmli güləş məktəblərindən biridir"

    Fərdi
    15:41

    Qətər XİN: Doha İranla qarşıdurmada öz maraqlarını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    15:36

    "Fitch" geosiyasi riskləri nəzərə alaraq neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlarına yenidən baxacaq

    Energetika
    15:31

    UEFA eksperti Julien Eskude Bakıda gənclər futbolunun inkişafını müzakirə edib

    Futbol
    15:27

    "Şahdağ Qusar" İntizam Komitəsinin qərarı ilə 6510 manat cərimələnib

    Futbol
    15:19

    İsrail ordusu Tehrandakı yeraltı ballistik raket sınaq obyektini vurub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti