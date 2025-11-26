UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" doğma meydandakı son 20 oyunun birində məğlub olub
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 11:09
"Napoli" komandası UEFA Çempionlar Liqasında keçirdiyi son 20 oyunun yalnız birində məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası məlumat yayıb.
Hazırkı ölkə çempionu bu matçların 12-də qalib gəlib, 7-də isə heç-heçə edib.
Qeyd edək ki, Neapol təmsilçisi son olaraq Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda evdə Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ı iki cavabsız qolla üstələyib.
