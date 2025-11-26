İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" doğma meydandakı son 20 oyunun birində məğlub olub

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:09
    UEFA Çempionlar Liqası: Napoli doğma meydandakı son 20 oyunun birində məğlub olub

    "Napoli" komandası UEFA Çempionlar Liqasında keçirdiyi son 20 oyunun yalnız birində məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası məlumat yayıb.

    Hazırkı ölkə çempionu bu matçların 12-də qalib gəlib, 7-də isə heç-heçə edib.

    Qeyd edək ki, Neapol təmsilçisi son olaraq Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda evdə Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ı iki cavabsız qolla üstələyib.

