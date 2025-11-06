İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan"ın 1/8 finalda rəqibi müəyyənləşib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:25
    UEFA Çempionlar Liqası: Araz-Naxçıvanın 1/8 finalda rəqibi müəyyənləşib

    Futzal üzrə Azərbaycan çempionu "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində Portuqaliyanın "Benkifa" klubu ilə qarşılaşacaq.

    "Report" xəbər verir ki, komanda 1/4 finala vəsiqə qazanacağı təqdirdə isə AEK (Yunanıstan) – "Sportinq" (Portuqaliya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

    Komandalar arasında 1/8 finalın ilk görüşü noyabrın 24-də Bakıda, cavab matçı isə dekabrın 5-də rəqib meydanında keçiriləcək.

    1/4 final oyunları isə 23 fevral 6 mart tarixlərində baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, turnir hazırkı formatda ilk dəfə təşkil olunub. Buna qədər əsas mərhələdən sonra elit-raud keçirilirdi.

    futzal "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqası

