    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:39
    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçiriləcək

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində bu gün IV turun oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Avropanın yaşıl meydanlarında 18 qarşılaşma baş tutacaq.

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu Çexiyada "Viktoriya"nın qonağı olacaq. "Roma" isə Şotlandiyada "Reyncers"lə üz-üzə gələcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    6 noyabr

    21:45. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Selta" (İspaniya)

    21:45. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland)

    21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Lill" (Fransa)

    21:45. "Bazel" (İsveçrə) - FCSB (Rumıniya)

    21:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Seltik" (Şotlandiya)

    21:45. "Şturm" (Avstriya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)

    21:45. "Nitsa" (Fransa) - "Frayburq" (Almaniya)

    21:45. "Malmö" (İsveç) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)

    21:45. "Utrext" (Niderland) - "Portu" (Portuqaliya)

    00:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Roma" (İtaliya)

    00:00. "Betis" (İspaniya) - "Lion" (Fransa)

    00:00. "Aston Villa" (İngiltərə) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

    00:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Genk" (Belçika)

    00:00. PAOK (Yunanıstan) - "Yanq Boys" (İsveçrə)

    00:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Fənərbağça" (Türkiyə)

    00:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan)

    00:00. "Bolonya" (İtaliya) - "Brann" (Norveç)

    00:00. "Ştutqart" (Almaniya) - "Feyenoord" (Niderland)

