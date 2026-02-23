Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə görüb
Futbol
- 23 fevral, 2026
- 16:40
Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu Caner Erkin cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə alıb.
"Report" xəbər verir ki, "Sakaryaspor"da çıxış edən 37 yaşlı oyunçu I Liqa təmsilçisinin heyətində bu halla üzləşib.
Təcrübəli cinah müdafiəçisi son olaraq bu gün "Sivasspor"a uduzduqları (1:4) XXVII turun matçında ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.
Qeyd edək ki, Caner Erkin cari mövsüm "Sakaryaspor"un heyətində 12 matça çıxıb.
