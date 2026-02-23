İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə görüb

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 16:40
    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə görüb

    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu Caner Erkin cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə alıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Sakaryaspor"da çıxış edən 37 yaşlı oyunçu I Liqa təmsilçisinin heyətində bu halla üzləşib.

    Təcrübəli cinah müdafiəçisi son olaraq bu gün "Sivasspor"a uduzduqları (1:4) XXVII turun matçında ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

    Qeyd edək ki, Caner Erkin cari mövsüm "Sakaryaspor"un heyətində 12 matça çıxıb.

    Caner Erkin qırmızı vərəqə Sakaryaspor klubu Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    16:47

    Trampın Latın Amerikası əməliyyatı: Venesuela, Meksikadan sonra Kuba və Kolumbiyadır? - ŞƏRH

    Analitika
    16:44

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    16:42

    Kanada Baş naziri Hindistan, Avstraliya və Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    16:42

    Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıb

    Hadisə
    16:40

    Astarada narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:40

    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə görüb

    Futbol
    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti