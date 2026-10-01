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    Türkiyə millisinin heyətinə iki futbolçu cəlb olunub

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:36
    Türkiyə millisinin heyətinə iki futbolçu cəlb olunub

    Türkiyə millisinin heyətinə iki futbolçu cəlb olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli federasiya məlumat yayıb.

    İtaliyanın "Torino" klubuna məxsus olan Emirhan İlkhan və Səudiyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-Hilal"dan Yusuf Akçiçek kollektivə qoşulub. Hər iki oyunçu Türkiyənin U-21 millisindən heyətə çağırılıb.

    Xatırladaq ki, Türkiyə yığması UEFA Millətlər Liqasında oktyabrın 2-də Belçika, 5-də isə İtaliya ilə üz-üzə gələcək. Komanda daha əvvəl Fransa (0:1) və İtaliyaya (1:4) uduzub.

    Yusuf Akçiçek Emirhan İlkhan Futbol üzrə Türkiyə millisi UEFA Millətlər Liqası
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