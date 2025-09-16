İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Tovuz şəhər stadionu oktyabrda "Turan Tovuz"un ixtiyarına veriləcək

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:20
    Tovuz şəhər stadionu oktyabrda Turan Tovuzun ixtiyarına veriləcək

    Tovuz şəhər stadionunun oktyabrın sonunadək "Turan Tovuz"un ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Ot örtüyünün dəyişdirilməsi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Drenaj və suvarma sistemi quraşdırılan meydana toxum əkilib.

    Toxumların əkilməsi xüsusi texnikalarla həyata keçirilib və bu gün yekunlaşıb.

    "Turan Tovuz" klubu Tovuz şəhər stadionu ot örtüyü

