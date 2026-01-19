İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    "Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 12:32
    Tottenhem Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    İngiltərənin "Tottenhem" klubu baş məşqçi vəzifəsinə Xabi Alonsonu təyin etməkdə maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Independent" nəşri məlumat yayıb.

    X.Alonsonun karyerasını davam etdirmək üçün digər variantları nəzərdən keçirməyə hazır olduğu bildirilib. Daha əvvəl mütəxəssislə Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubunun da maraqlandığı qeyd olunmuşdu.

    Qeyd edək ki, Xabi Alonso yanvarın 12-də "Real"ın (İspaniya) baş məşqçisi postundan istefaya göndərilib. "Tottenhem" hazırda 27 xalla turnir cədvəlinin 14-cü pilləsində qərarlaşıb.

    "Tottenhem" klubu Xabi Alonso "Ayntraxt" Baş məşqçi "Real" klubu

