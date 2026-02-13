İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Tottenhem"in futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 15:19
    Tottenhemin futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    İngiltərənin "Tottenhem" klubunun hücumçusu Vilson Odober ciddi zədə alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 21 yaşlı fransalı futbolçunun dizində ön çarpaz bağların qopması aşkarlanıb. O, yaxın vaxtlarda əməliyyat olunacaq və uzun müddət meydanlardan kənarda qalacaq.

    Qeyd edək ki, Vilson Odober 2024-cü ilin yayında İngiltərənin "Bernli" klubundan "Tottenhem"ə transfer olunub.

    Cari mövsümdə bütün turnirlərdə 33 oyuna çıxan hücumçu 2 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    zədə Vilson Odober Futbol xəbərləri

