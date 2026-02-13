"Tottenhem"in futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq
Futbol
- 13 fevral, 2026
- 15:19
İngiltərənin "Tottenhem" klubunun hücumçusu Vilson Odober ciddi zədə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 21 yaşlı fransalı futbolçunun dizində ön çarpaz bağların qopması aşkarlanıb. O, yaxın vaxtlarda əməliyyat olunacaq və uzun müddət meydanlardan kənarda qalacaq.
Qeyd edək ki, Vilson Odober 2024-cü ilin yayında İngiltərənin "Bernli" klubundan "Tottenhem"ə transfer olunub.
Cari mövsümdə bütün turnirlərdə 33 oyuna çıxan hücumçu 2 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
16:23
Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaqDigər ölkələr
16:20
Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"Futbol
16:15
Video
Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublarDigər
16:14
Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıbRegion
16:13
Foto
Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edibDaxili siyasət
16:12
Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyilRegion
16:10
Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olubFərdi
16:07
Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıbXarici siyasət
16:06