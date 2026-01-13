"Tottenhem"in futbolçusu əməliyyat olunub
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 17:40
"Tottenhem"in yarımmüdafiəçisi Rodriqo Bentankur sağ dizaltı vətərindən əməliyyat olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə London klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Uruqvaylı futbolçu Premyer Liqada "Bornmut"la keçirilən son oyunda zədələnib. Cərrahiyyə əməliyyatı uğurla başa çatan futbolçu "Tottenhem"in tibbi heyətinin nəzarəti altında reabilitasiya prosesinə başlayacaq.
Daha əvvəl 28 yaşlı yarımmüdafiəçinin apreldən tez yaşıl meydanlara qayıdacağının gözlənilmədiyi bildirlirdi.
Qeyd edək ki, "Tottenhem" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 27 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
18:21
Foto
İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
18:13
"OPEC+" Nazirlərinin Monitorinq Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcəkEnergetika
18:06
Foto
Prezident İlham Əliyev Ağdərə şəhərinin Baş planı ilə tanış olubDaxili siyasət
18:04
"Karvan-Yevlax" "Səbail"in futbolçusunu icarəyə götürübFutbol
17:57
Ayxan Abbasov: "Renat Dadaşovla görüşdə onun performansı ilə maraqlandıq"Futbol
17:52
Su təchizatı ilə bağlı Dövlət Proqramı su təminatı və ekoloji təhlükəsizliyi yeni mərhələyə yüksəldəcək - RƏYDaxili siyasət
17:47
"Kəpəz" gürcüstanlı futbolçu transfer edibFutbol
17:40
"Tottenhem"in futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
17:35