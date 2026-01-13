"Tottenhem"in futbolçusu əməliyyat olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:40
    "Tottenhem"in yarımmüdafiəçisi Rodriqo Bentankur sağ dizaltı vətərindən əməliyyat olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə London klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Uruqvaylı futbolçu Premyer Liqada "Bornmut"la keçirilən son oyunda zədələnib. Cərrahiyyə əməliyyatı uğurla başa çatan futbolçu "Tottenhem"in tibbi heyətinin nəzarəti altında reabilitasiya prosesinə başlayacaq.

    Daha əvvəl 28 yaşlı yarımmüdafiəçinin apreldən tez yaşıl meydanlara qayıdacağının gözlənilmədiyi bildirlirdi.

    Qeyd edək ki, "Tottenhem" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 27 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb.

