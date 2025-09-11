"Sumqayıt" futbolçusu ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 18:26
"Sumqayıt" futbolçusu Kamran Quliyevlə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Hücumçunun müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verilib.
