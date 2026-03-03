Siyasət Əsgərov: "Qızlar Şimali Makedoniya ilə matçda sona qədər xarakter göstərdilər"
- 03 mart, 2026
- 17:49
Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində bu gün baş tutan Şimali Makedoniya (2:0) ilə matçda xarakter göstərib.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Dalğa Arena"da keçirilən matçdan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında komandanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov deyib.
Mütəxəssis yığmanın çıxışından razı qaldığını bildirib:
"Çox yaxşı gün oldu. Əlbəttə, çətin oyun alındı. Qələbə qazanmaq istəyirdik və bunu bacardığımız üçün qürur duyuruq. Futbolçularımıza təşəkkür edirəm. Matçın ilk 20 dəqiqəsində səhvlərimiz oldu, amma getdikcə komanda özünə gəldi. İkinci hissədə də rəqibin təzyiq edəcəyini bilirdik. Maksimum diqqətli olmalıydıq. Çünki rəqib bərabərlik qolu üçün hücuma atılacaqdı və haradasa səhv edəcəkdi. Qızlar sona qədər xarakter göstərərək ikinci qolu vurdular və qələbə qazandıq".
S.Əsgərov martın 7-də səfərdə Macarıstan yığmasına qarşı keçiriləcək oyunun çətin keçəcəyini vurğulayıb:
"Qısa müddətdə bərpa olunmaq çox çətindir. Heyətimizdə itkilər var, 3 futbolçumuz zədə səbəbindən heyətdən kənarda qalıb. Bizi indi Macarıstana uzun səfər gözləyir. Rəqibin gücünə bələdik, heyətində fərdi cəhətdən yüksək keyfiyyətə malik oyunçular var. Buna baxmayaraq, Macarıstandan minimum heç-heçə ilə qayıtmağı hədəfləyirik".