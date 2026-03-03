İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Siyasət Əsgərov: "Qızlar Şimali Makedoniya ilə matçda sona qədər xarakter göstərdilər"

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 17:49
    Siyasət Əsgərov: Qızlar Şimali Makedoniya ilə matçda sona qədər xarakter göstərdilər

    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində bu gün baş tutan Şimali Makedoniya (2:0) ilə matçda xarakter göstərib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Dalğa Arena"da keçirilən matçdan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında komandanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov deyib.

    Mütəxəssis yığmanın çıxışından razı qaldığını bildirib:

    "Çox yaxşı gün oldu. Əlbəttə, çətin oyun alındı. Qələbə qazanmaq istəyirdik və bunu bacardığımız üçün qürur duyuruq. Futbolçularımıza təşəkkür edirəm. Matçın ilk 20 dəqiqəsində səhvlərimiz oldu, amma getdikcə komanda özünə gəldi. İkinci hissədə də rəqibin təzyiq edəcəyini bilirdik. Maksimum diqqətli olmalıydıq. Çünki rəqib bərabərlik qolu üçün hücuma atılacaqdı və haradasa səhv edəcəkdi. Qızlar sona qədər xarakter göstərərək ikinci qolu vurdular və qələbə qazandıq".

    S.Əsgərov martın 7-də səfərdə Macarıstan yığmasına qarşı keçiriləcək oyunun çətin keçəcəyini vurğulayıb:

    "Qısa müddətdə bərpa olunmaq çox çətindir. Heyətimizdə itkilər var, 3 futbolçumuz zədə səbəbindən heyətdən kənarda qalıb. Bizi indi Macarıstana uzun səfər gözləyir. Rəqibin gücünə bələdik, heyətində fərdi cəhətdən yüksək keyfiyyətə malik oyunçular var. Buna baxmayaraq, Macarıstandan minimum heç-heçə ilə qayıtmağı hədəfləyirik".

    siyasət əsgərov Azərbaycan millisi dünya çempionatı Şimali Makedoniya seçmə mərhələ "Dalğa Arena"

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti