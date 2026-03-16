    Sərxan Hacıyev: U-20 millisinin baş məşqçi postuna bir neçə namizəd olub

    Azərbaycanın U-20 millisinin baş məşqçi postuna bir neçə namizəd olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev mətbuat konfransında bildirib.

    Milli assosiasiya rəsmisi Ruy Jorjeyə üstünlük verilməsinin səbəbini açıqlayıb:

    "Portuqaliyanın U-21 millisindəki nəticələri, futbolçu kimi təcrübəsi bu məqamlarda əsas götürüldü. Hazırda baş məşqçinin qarşısına qoyulan məqsəd odur ki, komanda qrup mərhələsində uğurlu çıxış etsin, rəqiblərlə mübarizə aparsın, meydanda döyüşə bilsin. Hazırda komandanın qarşısına ancaq dünya çempionatı ilə bağlı məqsədlər qoyulub".

    O, dünya çempionatının açılış və final oyununun hansı ölkədə keçirilməsi ilə bağlı müəyyən işlərin getdiyini vurğulayıb:.

    "FIFA ilə sıx əlaqədəyik. Dövlət qurumları ilə də əlaqə yaradılıb. Hazırda hüquqi sənədlər üzərində iş gedir. Bakı birmənalı şəkildə mundialı qəbul edəcək şəhərlərdən biri olacaq. Digər şəhərlərlə bağlı hələlik dəqiq nəsə deyə bilmərik".

    Xatırladaq ki, U-20 millisi 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.

    Son xəbərlər

    14:59

    Ruy Jorjenin köməkçiləri müəyyənləşib

    Futbol
    14:58

    Bakıda SSRİ bayrağı qaldırmaqda ittiham edilən şəxslər özlərini təqsirli hesab etməyib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    14:57

    Azərbaycanın U-20 millisində kütləvi milliləşdirmə olmayacaq

    Fərdi
    14:57

    İsveçin İrandakı səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıda fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    14:56

    Peter Siyarto: Ukrayna "Drujba" üzrə üçtərəfli məsləhətləşmələrdən imtina edir

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Xocavənd şəhərində təmir olunmuş fərdi evə baxış keçiriblər

    Daxili siyasət
    14:51
    Foto

    Sahibə Qafarova Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    14:47

    Azərbaycanda 2 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 108 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Maliyyə
    14:46

    Azərbaycan və Qırğızıstan parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti