İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 14:34
    Şəmkir Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Şəmkir" komandasına texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Bölgə təmsilçisi "Xankəndi" ilə oyunda Əsasnamənin tələblərini pozduğu üçün bu halla üzləşib.

    Bildirilib ki, "Şəmkir" komandası Əsasnamənin tələblərini pozaraq oyuna çıxacağı forma haqqında məlumat vermədiyinə, AFFA nümayəndəsinin, Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) tələblərinə məhəl qoymadığına, müxtəlif bəhanələrlə matçın keçirilməsindən imtina etdiyinə və PFL tərəfindən təyin edilmiş, nümayəndə və hakimlər tərəfindən bildirilmiş oyun vaxtında meydana çıxmadığına görə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət (maddə 58.3, 77.1, 88, 94) alıb.

    Şəmkir FK AFFA İntizam Komitəsi Xankəndi FK

    Son xəbərlər

    14:59

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan məhsullarının Avropaya ixracı üçün sertifikatlaşdırma xərcləri maliyyələşdiriləcək"

    ASK
    14:52

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    14:45

    İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:38

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    14:34

    "Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    14:32

    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    14:29

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    14:28

    AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib

    Futbol
    14:27

    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti