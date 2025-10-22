Şəkidə UEFA-nın dəstəyi ilə D kateqoriyalı məşqçi kurslarına start verilib
- 22 oktyabr, 2025
- 18:54
AFFA-nın təşkilatçılığı, UEFA-nın dəstəyi ilə keçirilən D kateqoriyalı məşqçi kurslarına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan kursa 20 nəfər cəlb edilib.
AFFA-nın Kütləvi Futbol Departamentinin rəhbəri Fərrux İsmayılov və aparıcı mütəxəssis Orxan Mikayıllı iştirakçılara kursun mahiyyəti haqqında ümumi məlumat verib, onlara uğurlar arzulayıblar. Həm nəzəri, həm də praktiki hissələrdən ibarət olan ilk gündə Fərrux İsmayılov və AFFA-nın məşqçi kurslarının təlimatçısı Osman Rəhimov tərəfindən iştirakçılara "Kütləvi futbolda əsas prinsiplər", "Məşq metodları", "Məşqçi davranışları" və digər mövzulara dair örnəklər nümayiş etdirilib, onların müxtəlif prizmalardan geniş müzakirəsi aparılıb.
Qeyd edək ki, kurs 3 gün davam edəcək.