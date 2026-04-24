Şəkidə UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi başa çatıb
Futbol
- 24 aprel, 2026
- 17:37
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Şəkidə keçirilən UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, dörd gün çəkən məşğələlərə təlimatçı Dəyanət Əliyev rəhbərlik edib.
Ona İdris Bədirov kömək göstərib.
Kursun ikinci mərhələsi mayın 12-dən 15-dək, üçüncü mərhələsi iyunun 2-dən 5-dək, dördüncü mərhələsi isə iyunun 22-dən 27-dək olacaq.
