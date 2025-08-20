Azərbaycan şahmatçısı: "Avropa çempionatında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq"

Şahmat üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçiriləcək Avropa çempionatında yaxşı çıxış etməyə çalışacaq.
Bu barədə "Report"a yığmanın aparıcı üzvü Şəhriyar Məmmədyarov açıqlama verib.
O, oktyabrın 5-də start götürəcək yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:
"İllər keçdikcə şahmat bir az çətinləşir və artıq yaşa çox bağlı olub. Bəlli vaxtdan sonra gənclərlə mübarizə aparmaq da ağırdır. Milli komandamız uzun illərdən sonra Avropa çempionatına reytinq favorit kimi yollanmayacaq. Bu, bizim üçün bir az daha rahatdır. Çünki həmişə üzərimizə böyük yük düşürdü və hər kəs bizdən ancaq çempionluq gözləyirdi".
Ş.Məmmədyarov yığmanın heyətinin həm gənclərdən, həm də təcrübəli qrossmeysterlərdən təşkil olunduğunu söyləyib:
"24 ildən çoxdur yığmadayam. Yaxşı çıxış edəcəyimizə ümid edirəm. Azərbaycan üç dəfə Avropa çempionu olub. Bu, böyük nəticədir. Yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq. Hər şahmatçı bunun üçün əlindən gələni edəcək".
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı oktyabrın 15-dək davam edəcək.