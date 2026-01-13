İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Səbail" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:09
    Səbail qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb

    "Səbail" mövsümlərarası fasilədə ilk transferini reallaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisi məlumat yayıb.

    Klub çempionatın birinci dövrəsini "Şahdağ Qusar"da keçirmiş hücumçu Ruslan Voronsovla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayıb.

    "Səbail"də "9" nömrəli formanı geyinəcək 30 yaşlı futbolçu cari mövsümdə 7 qola imza atıb.

    "Səbail" klubu Ruslan Voronsov "Şahdağ Qusar" klubu hücumçu

