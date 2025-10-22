İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:34
    Şamaxı klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Kəpəz"lə matçda yaşananlara görə ümumilikdə 4500 manat cərimələnən "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək.

    Bunu "Report"a klubun mətbuat katibi Yusif Hüseyn deyib.

    Klub rəsmisi həmçinin geyim məsələsi ilə bağlı klub daxilində müzakirə aparılmadığını bildirib:

    "Abdullahi Şuaybu ilə bağlı apellyasiya şikayəti olmayacaq. Geyim məsələsi ilə bağlı klub daxilində müzakirə aparılmayıb. Çünki komanda hər zamankı kimi eyni formada dəhlizdə düzülmüşdü. Hakimlərin xəbərdarlığından sonra problem komanda paltardəyişmə otağına qayıtmadan, elə yerindəcə həll olundu. Həmin gün Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən iki futbolçumuzun mükafatlandırma mərasimi var idi. Adətən belə tədbirlər olanda AFFA nümayəndəsi oyundan əvvəl keçirilən iclasda tədbir haqqında məlumat verir. Lakin iclasda tədbir və paltardəyişmə otağından çıxışıla bağlı bizə məlumat verilməmişdi".

    Qeyd edək ki, A.Şuaybu "Kəpəz"lə matçın 44-cü dəqiqəsində təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyun diskvalifikasiya olunub. Onun bu hərəkətinə görə "Şamaxı" 3000 manat cərimələnib. Həmçinin geyim formalarındakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması səbəbindən matç gec başladığı üçün hər iki klub1500 manat cərimələnib.

    "Şamaxı" klubu "Kəpəz" klubu Abdullahi Şuaybu Misli Premyer Liqası AFFA İntizam Komitəsi Apellyasiya Arbitraj Tribunalı

    Son xəbərlər

    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    15:31

    Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:27

    Azərbaycan ümumi dövlət xidmətləri xərclərini 6 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti