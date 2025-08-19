Haqqımızda

"Şamaxı" ilə oyunda əvəzlənməsini istəyən "Neftçi"nin futbolçusunun durumuna aydınlıq gəlib Misli Premyer Liqasının I turunda "Şamaxı" ilə matçda əvəzlənən "Neftçi"nin futbolçusu Elvin Bədəlovun durumuna aydınlıq gəlib.
Futbol
19 avqust 2025 12:42
Misli Premyer Liqasının I turunda "Şamaxı" ilə matçda əvəzlənən "Neftçi"nin futbolçusu Elvin Bədəlovun durumuna aydınlıq gəlib.

Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.

O, müdafiəçinin zədəsinin olmadığını söyləyib:

"Sadəcə, soyuqdəymə nəticəsində halsızlığı var idi. Oyunda da çoxlu maye itkisi oldu deyə, halı pisləşdi və əvəzlənməyini istədi. Vəziyyətinə baxılıb qərar veriləcək".

Qeyd edək ki, Elvin Bədəlovu qarşılaşmanın 72-ci dəqiqəsində Falaye Sako əvəzləyib. Bakıda baş tutan oyun isə 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

