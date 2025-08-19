"Şamaxı" ilə oyunda əvəzlənməsini istəyən "Neftçi"nin futbolçusunun durumuna aydınlıq gəlib

Misli Premyer Liqasının I turunda "Şamaxı" ilə matçda əvəzlənən "Neftçi"nin futbolçusu Elvin Bədəlovun durumuna aydınlıq gəlib.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.
O, müdafiəçinin zədəsinin olmadığını söyləyib:
"Sadəcə, soyuqdəymə nəticəsində halsızlığı var idi. Oyunda da çoxlu maye itkisi oldu deyə, halı pisləşdi və əvəzlənməyini istədi. Vəziyyətinə baxılıb qərar veriləcək".
Qeyd edək ki, Elvin Bədəlovu qarşılaşmanın 72-ci dəqiqəsində Falaye Sako əvəzləyib. Bakıda baş tutan oyun isə 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.