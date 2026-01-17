"Şamaxı" Azərbaycanın U-21 millisinə qalib gəlib
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 18:29
Bakıda təlim-məşq toplanışında olan 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ikinci yoxlama oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, U-21 son matçında Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Şamaxı" klubu ilə qarşılaşıb.
"Liv Bona Dea Arena"da baş tutan görüş bölgə təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, yığma toplanış çərçivəsində ilk yoxlama oyununda I Liqa təmsilçisi "Səbail"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Son xəbərlər
18:38
Rusiyanın İrkutsk vilayətində ticarət mərkəzində yanğın başlayıbDigər ölkələr
18:29
"Şamaxı" Azərbaycanın U-21 millisinə qalib gəlibFutbol
18:11
Sumqayıtda aptekdə yanğın baş veribHadisə
18:11
Parisdə beş polis təlim zamanı xəsarət alıbDigər ölkələr
17:49
Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
17:40
Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilibHadisə
17:40
Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölübRegion
17:34
Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıbBiznes
17:31