    "Şamaxı" Azərbaycanın U-21 millisinə qalib gəlib

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 18:29
    Şamaxı Azərbaycanın U-21 millisinə qalib gəlib

    Bakıda təlim-məşq toplanışında olan 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ikinci yoxlama oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, U-21 son matçında Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Şamaxı" klubu ilə qarşılaşıb.

    "Liv Bona Dea Arena"da baş tutan görüş bölgə təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, yığma toplanış çərçivəsində ilk yoxlama oyununda I Liqa təmsilçisi "Səbail"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

