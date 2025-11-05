"Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 19:04
"Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab matçında Fransa təmsilçisi "Nant"la qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Əlincə sradionunda baş tutan qarşılaşma rəqibin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
"Bayquşlar"ın qolunu 88-ci dəqiqədə Anar Hüseynov vurub.
Qeyd edək ki, "Sabah" səfərdəki ilk görüşdə rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzmuşdu. Komanda UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb.
