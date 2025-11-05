İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 19:04
    Sabah UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    "Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab matçında Fransa təmsilçisi "Nant"la qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Əlincə sradionunda baş tutan qarşılaşma rəqibin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Bayquşlar"ın qolunu 88-ci dəqiqədə Anar Hüseynov vurub.

    Qeyd edək ki, "Sabah" səfərdəki ilk görüşdə rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzmuşdu. Komanda UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb.

    U-19 Futbol UEFA Gənclər Liqası

