"Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşıb
Futbol
- 22 oktyabr, 2025
- 20:57
"Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk matçında Fransada "Nant"la qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, oyun meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Tərəflər arasında cavab qarşılaşması noyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək.
