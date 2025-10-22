İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 20:57
    Sabahın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    "Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk matçında Fransada "Nant"la qarşılaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, oyun meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Tərəflər arasında cavab qarşılaşması noyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək.

    "Sabah" klubu U-19 UEFA Gənclər Liqası "Nant"

    Son xəbərlər

    21:50
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Atletik" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    21:43

    ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik kartelinə aid sualtı qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    21:25

    İsveç Müdafiə Nazirliyi: Ukrayna üçün "Gripen E" qırıcılarının maliyyələşdirmə variantlarını nəzərdən keçiririk - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:11

    Serbiya parlamenti yaxınlığındakı atışma adam öldürməyə cəhd kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:07

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu ikinci oyununda da uduzub

    Komanda
    20:57

    "Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    Futbol
    20:49

    Bakıda Avrasiya Françayzinq Forumu keçiriləcək

    Biznes
    20:40

    KİV: Argentina XİN başçısı istefa verib

    Digər ölkələr
    20:12

    Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti