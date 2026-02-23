İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 10:20
    Sabahın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    "Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikels Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına İstinadən xəbər verir ki, Almaniyalı hücumçunun yubileyi XXI tura təsadüf edib.

    O, "Kəpəz"lə ev qarşılaşmasında (1:0) meydana sonradan çıxıb. Azərbaycanda yalnız bir klubda – "Sabah"da forma geyinən 32 yaşlı forvard 100 oyunda 47 qol vurub. Onun orta məhsuldarlığı 0,47-yə bərabərdir.

    Coy-Lens çempionatın tarixində ən azı 100 oyun keçirən legioner statuslu futbolçular arasında ən yüksək orta məhsuldarlığa malikdir. Ümumilikdə isə Mikels minimum 100 matça çıxanların siyahısında orta göstəricidə 7-ci nəticəyə malikdir.

    Premyer Liqada 2021-ci ildə debüt edən Mikels ölkəmizdə yalnız "Sabah"ın formasını geyinib. O, 2021-23-cü illərdə şərəfini qoruduğu kluba 2024-cü ildə qayıdıb.

    Qeyd edək ki, Coy-Lens turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 452-ci futbolçu olub. O, eyni klubda buna nail olan 210-cu oyunçudur.

