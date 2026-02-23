"Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib
- 23 fevral, 2026
- 10:20
"Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikels Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına İstinadən xəbər verir ki, Almaniyalı hücumçunun yubileyi XXI tura təsadüf edib.
O, "Kəpəz"lə ev qarşılaşmasında (1:0) meydana sonradan çıxıb. Azərbaycanda yalnız bir klubda – "Sabah"da forma geyinən 32 yaşlı forvard 100 oyunda 47 qol vurub. Onun orta məhsuldarlığı 0,47-yə bərabərdir.
Coy-Lens çempionatın tarixində ən azı 100 oyun keçirən legioner statuslu futbolçular arasında ən yüksək orta məhsuldarlığa malikdir. Ümumilikdə isə Mikels minimum 100 matça çıxanların siyahısında orta göstəricidə 7-ci nəticəyə malikdir.
Premyer Liqada 2021-ci ildə debüt edən Mikels ölkəmizdə yalnız "Sabah"ın formasını geyinib. O, 2021-23-cü illərdə şərəfini qoruduğu kluba 2024-cü ildə qayıdıb.
Qeyd edək ki, Coy-Lens turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 452-ci futbolçu olub. O, eyni klubda buna nail olan 210-cu oyunçudur.