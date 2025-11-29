İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Sabah"ın baş məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda texniki səhvlər edirdik"

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 17:55
    Sabahın baş məşqçisi: İmişli ilə oyunda texniki səhvlər edirdik

    "Sabah" "İmişli" ilə oyunda texniki səhvlərə yol verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas "İmişli"yə qarşı Misli Premyer Liqasının XIII turunun oyunundan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qələbə qazandıqları oyunu şərh edib:

    "Qələbə münasibəti ilə komandamnı təbrik edirəm. Qarşılaşmanın çətin keçəcəyini əvvəlcədən bilirdik. Çətinlik meydançanın vəziyyəti ilə bağlı idi. Premyer Liqada çıxış edən komandalar daha yaxşı stadionlara layiqdir. Bunu bəhanə kimi qəbul etməyin. Texniki cəhətdən yaxşı olan komanda üçün burada topa nəzarət etmək həqiqətən də çətinliklər yaradır. Matçın əvvəlində yaxşı fürsətimiz oldu. Texniki səhvlər edirdik. Qol buraxdıq. Amma bu qol ofsayda görə ləğv olundu. İkinci hissə bizim üçün yaxşı keçdi. Taktiki detallar barədə danışmaq istəmirəm. Çünki 3 gün sonra ölkə kubokunun oyununda eyni komanda ilə qarşılaşacağıq. Üçüncü qolu daha erkən vurub oyunun taleyini həll edə bilərdik. Bunun üçün yaxşı imkanlar var idi. "İmişli"nin də haqqını vermək lazımdır. Onların özünəməxsus oyun planı var. Standart vəziyyətlərdə təhlükəli olurlar. İkinci hissədə səhv etməməyə çalışdıq. Buna da nail olduq".

    Qeyd edək ki, "İmişli" - "Sabah" oyunu Bakı klubunun 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "İmişli" klubu Futbol Premyer Liqa

