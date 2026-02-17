İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Gürcüstanda çempion olan uşaqlar gələcəkdə adlarından söz etdirəcəklər"

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 12:26
    Sabahın baş məşqçisi: Gürcüstanda çempion olan uşaqlar gələcəkdə adlarından söz etdirəcəklər

    Gürcüstanda keçirilən "Kobuleti Winter Cup" turnirinin qalibi olan "Sabah" klubunun U-14 komandasının futbolçuları gələcəkdə adlarından söz etdirə biləcəklər.

    Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Nasir Nəsirli açıqlama verib.

    O, heyətdə kifayət qədər yaxşı oyunçuların olduğunu vurğulayıb:

    "Kiminsə adını xüsusi çəkmək düzgün deyil. Amma istedadlı, potensiallı uşaqlar çoxdur. Əsas komanda, Azərbaycan millisi üçün yaxşı futbolçular yetişdirmək niyyətindəyik. Gələcəkdə bu uşaqların Avropanın aparıcı klublarında oynamasını arzulayırıq. Onlar gələcəkdə Azərbaycan futbolunda adlarından söz etdirə biləcəklər. Sadəcə, üzərilərində daha çox çalışmalı və məşqçilərə qulaq asmalıdırlar. Daim həyat tərzlərinə, qidalanmaya və başqa nüanslara fikir verməlidilər. Bütün bunlar onlara fayda verəcək".

    Mütəxəssis turnirin çox yaxşı keçdiyini söyləyib:

    "Təşkilatçılıq möhtəşəm idi. Onların futbola marağı, yanaşmaları əla idi. "Sabah" klubunun rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Uşaqların belə turnirlərdə təcrübələri artır. Oyunçular beynəlxalq turnirlərdə daha yaxşı inkişaf edirlər. Yarışa qatılanda əsas məqsəd uşaqların təcrübəsinin artması idi. Beynəlxalq turnirlər inkişaf baxımından vacibdir. Çünki bu futbolçular qarşıdakı illərdə U-16, U-17 millilərinə düşsələr, özlərini daha yaxşı tərəfdən göstərə biləcəklər. Turnirdəki kollektivlər həqiqətən güclü idi. Yarışa texniki və taktiki cəhətdən çox yaxşı komandalar qatılmışdı".

    Qeyd edək ki, "Sabah" Gürcüstanda təşkil olunan yarışın yarımfinalında Batumi "Dinamo"sunu (5:0), finalda isə "T.S. Academy" komandasını (2:0) məğlub edib.

    Nasir Nəsirli Sabah klubu Sabahın U-14 komandası Futbol xəbərləri Gürcüstan

    Son xəbərlər

    12:39

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin yeni loqosu təqdim edilib

    Din
    12:37

    EBRD Azərbaycanda yeni əməkdaşlıq formatları yaratmaq niyyətindədir

    Energetika
    12:34

    Dövlət Xidməti: Bakının mərkəzində yanan bina dövlətin qoruduğu abidəyə bitişikdir

    Hadisə
    12:34

    Azərbaycanda yer təki istifadəçilərin fəaliyyətinin sağlamlaşdırılmasına dair qaydalar hazırlanacaq

    Sənaye
    12:33

    Allahşükür Paşazadə: Dindarlar da süni intellektin imkanlarından istifadə etməlidirlər

    Din
    12:31

    Su anbarlarında və sututarlarda toplanan çöküntülər yer təkindən istifadə növü hesab oluna bilər

    Sənaye
    12:28

    Azərbaycanda BOEM üzrə milli akkreditə olunmuş kadr hazırlığı proqramına start verilir

    Energetika
    12:28

    "Baksol" yolunda gəncin kanalizasiyaya düşərək öldüyü ərazinin təmiri üçün material gec ayrılıb - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    12:26

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Gürcüstanda çempion olan uşaqlar gələcəkdə adlarından söz etdirəcəklər"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti