Rusiya klubu müflis elan olunub
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 13:57
Rusiyanın "Ximki" klubu büdcəyə olan borc səbəbindən müflis elan olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Moskva vilayəti Arbitraj Məhkəməsi qərar çıxarıb.
Klubun büdcəyə 448 milyon rubldan çox borcu olduğu bildirilib.
Qeyd edək ki, "Ximki" 2024/2025 mövsümündə Rusiya Premyer Liqasında 12-ci yeri tutub. Lakin 2025/2026 mövsümündə iştirak üçün lisenziya ala bilməyib. İyunun 18-də klub fəaliyyətini dayandırdığını elan edib və bir müddət sonra peşəkar statusunu itirməsi səbəbindən yarışlardan uzaqlaşdırılıb.
