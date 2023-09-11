Haqqımızda

Rumıniyanın futzal yığması Azərbaycan millisi ilə oyunun heyətini açıqlayıb

Rumıniyanın futzal yığması Azərbaycan millisi ilə oyunun heyətini açıqlayıb DÇ-2024-ün elit-raundunda Azərbaycan millisini qəbul edəcək Rumıniya yığmasının heyəti açıqlanıb.
Futbol
11 Sentyabr , 2023 13:07
Rumıniyanın futzal yığması Azərbaycan millisi ilə oyunun heyətini açıqlayıb

DÇ-2024-ün elit-raundunda Azərbaycan millisini qəbul edəcək Rumıniya yığmasının heyəti açıqlanıb.

“Report”un Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, baş məşqçi Endre Kaçso ikisi qapıçı olmaqla ümumilikdə 16 futzalçıya dəvət göndərib.

Onlardan 6-sı son çempion “Yunayted Qalati”nin üzvüdür. Ölkə xaricində isə 3 oyunçu çıxış edir. Braziliyalı Paulo Josue Letra Kosta Ferreyra Portuqaliya, Felipe Pinto Viana de Oliveyra Küveyt, Andrey Luis isə Çexiya çempionatında oynayır.

Qapıçılar: Petrişor Tonita (“Yunayted Qalati”), Teodor Lunqu (“Timişoara”).
Oyunçular: Valentin İlaş (“Timişoara”), Andre Luis Sasse (“Xrudim”, Çexiya), Paulo Josue Letra Kosta Ferreyra (“Povoa”, Portuqaliya), Felipe Pinto Viana de Oliveyra (“Kazma”, Küveyt), Dariuş Nastai (“Deva”), Manya Şabolts (“Sepsi Sic Sfantu George”), İştvan Hadnadi, Balint Andor, İşlay Riçard (hamısı “Odorheiu Sekuyesk”), Daniel Arauxo, Vladut Dudau, Andrey Krasiun, Matey Boşneaqa, Robert Krişan (hamısı “Yunayted Qalati”).
Baş məşqçi: Endre Kaçso.

Qeyd edək ki, Rumıniya - Azərbaycan oyunu sentyabrın 15-də keçiriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Yeni dərs ilinin köhnə qayğısı: ali məktəblərin yataqxana problemi həllini tapmır - ARAŞDIRMA
Yeni dərs ilinin köhnə qayğısı: ali məktəblərin yataqxana problemi həllini tapmır - ARAŞDIRMA
11 Sentyabr , 2023 17:11
ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib
ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib
6 Sentyabr , 2023 17:58
ABŞ ilk dəfə rusiyalı oliqarxlardan müsadirə etdiyi vəsaitləri Ukraynaya verəcək
ABŞ ilk dəfə rusiyalı oliqarxlardan müsadirə etdiyi vəsaitləri Ukraynaya verəcək
7 Sentyabr , 2023 07:19
Pakistan-Əfqanıstan sərhədində 12 yaraqlı öldürülüb
Pakistan-Əfqanıstan sərhədində 12 yaraqlı öldürülüb
7 Sentyabr , 2023 11:14
Füzuli şəhərindən Horadiz və Əhmədbəyliyə marşrut xətti açılacaq
Füzuli şəhərindən Horadiz və Əhmədbəyliyə marşrut xətti açılacaq
7 Sentyabr , 2023 16:30
Bakıda avtomobil 62 yaşlı qadını vurub
Bakıda avtomobil 62 yaşlı qadını vurub
8 Sentyabr , 2023 01:26
XİN: Ermənistan BQXK-nın Azərbaycan nümayəndəliyinin mandatının həyata keçirilməsinə daim maneələr törədir
XİN: "Ermənistan BQXK-nın Azərbaycan nümayəndəliyinin mandatının həyata keçirilməsinə daim maneələr törədir"
8 Sentyabr , 2023 17:47
“PowerPoint”in baş tərtibatçısı Dennis Ostin vəfat edib
“PowerPoint”in baş tərtibatçısı Dennis Ostin vəfat edib
9 Sentyabr , 2023 05:14
Mərakeşdə 3 günlük matəm elan olunub
Mərakeşdə 3 günlük matəm elan olunub
9 Sentyabr , 2023 21:55
Ekspert: BQXK Qarabağdakı durumu siyasiləşdirməyə çalışır
Ekspert: "BQXK Qarabağdakı durumu siyasiləşdirməyə çalışır"
10 Sentyabr , 2023 13:00

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi