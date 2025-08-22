Haqqımızda

Rumıniya klubunun yeni mövsüm öncəsi 94 xalı silinib

Rumıniya klubunun yeni mövsüm öncəsi 94 xalı silinib Rumıniya Futbol Federasiyası üçüncü divizionunda yer alan “Universitatya" (Krayova) klubunun yeni mövsüm öncəsi 94 xalını silib.
Futbol
22 avqust 2025 16:23
Rumıniya klubunun yeni mövsüm öncəsi 94 xalı silinib

Rumıniya Futbol Federasiyası III divizionda yer alan “Universitatya" (Krayova) klubunun yeni mövsüm öncəsi 94 xalını silib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə “Voetbal International” jurnalı məlumat yayıb .

Müvafiq qərarı qurumun İntizam Komitəsi qəbul edib. Cəza oyunçulara və məşqçilərə bir sıra ödənilməmiş borcları, həmçinin 2023-cü ildə ölkə kubokunda keçirilən oyun üçün “Dinamo” (Buxarest) qarşısında maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar verilib.

94 xalın silinməsinə illərlə yığılan sanksiyalar səbəb olub.

Federasiya kluba borclarını ödəmək üçün sentyabrın 3-dək vaxt verib. Tələblər yerinə yetirilməsə, komandaya yeni sanksiyalar tədbiq olunacaq və bütün turnirlərdən kənarlaşdırılacaq. Bu iş üzrə yekun qərarın sentyabrın 25-də veriləcəyi planlaşdırılır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi