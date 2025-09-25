İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    "Roma" yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:39
    Roma yeni rekorda imza atıb

    İtaliyanın "Roma" klubu UEFA Avropa Liqasında yeni rekorda imza atıb.

    "Report"un məlumatına görə, "canavarlar" bunu Fransada "Nitsa" komandasını I turun matçında məğlub etməklə gerçəkləşdirib.

    Paytaxt təmsilçisi turnirdə ən çox qalibiyyət əldə edən kollektiv olub.

    97-ci qələbəsini qazanan "Roma" bu göstəricidə İngiltərənin "Tottenhem" klubunu geridə qoyub.

    Qeyd edək ki, İtaliya komandası sözügedən qarşılaşmada rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib.

    Roma klubu UEFA Avropa Liqası rekord qələbə sayı

