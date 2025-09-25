"Roma" yeni rekorda imza atıb
Futbol
- 25 sentyabr, 2025
- 10:39
İtaliyanın "Roma" klubu UEFA Avropa Liqasında yeni rekorda imza atıb.
"Report"un məlumatına görə, "canavarlar" bunu Fransada "Nitsa" komandasını I turun matçında məğlub etməklə gerçəkləşdirib.
Paytaxt təmsilçisi turnirdə ən çox qalibiyyət əldə edən kollektiv olub.
97-ci qələbəsini qazanan "Roma" bu göstəricidə İngiltərənin "Tottenhem" klubunu geridə qoyub.
Qeyd edək ki, İtaliya komandası sözügedən qarşılaşmada rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib.
