"Roma" fransalı hücumçunu heyətinə qatıb
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 10:51
İtaliyanın "Roma" klubu Fransanın "Marsel" komandasından hücumçu Robinyo Vazı transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti yayıb.
18 yaşlı fransalı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 10 milyon avro qiymətləndirir. Robinyo Vaz 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 10 matçda 4 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
