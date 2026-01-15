İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Roma" fransalı hücumçunu heyətinə qatıb

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:51
    Roma fransalı hücumçunu heyətinə qatıb

    İtaliyanın "Roma" klubu Fransanın "Marsel" komandasından hücumçu Robinyo Vazı transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti yayıb.

    18 yaşlı fransalı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 10 milyon avro qiymətləndirir. Robinyo Vaz 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 10 matçda 4 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Robinyo Vaz "Roma" "Marsel" klubu fransalı futbolçu

    Son xəbərlər

    11:34

    Rusiya FTX Britaniyanın Moskvadakı səfirliyində casus aşkarlayıb

    Digər ölkələr
    11:34

    Bakı metrosundan istifadə ötən il 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısını alıb

    İnfrastruktur
    11:33

    KİV: Tramp İranla bağlı sürətli və qətiyyətli addımların atılmasını tələb edib

    Digər ölkələr
    11:19

    Rize valisi: Qara dəniz bölgəsinin Davosa çevirmək istəyimizdə azərbaycanlı dostlarımızın da dəstəyi var

    Region
    11:13

    AYNA: Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    10:57
    Video

    AAYDA: Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib

    İnfrastruktur
    10:57

    "Qəbələ" və "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Ukrayna klubuna qayıdıb

    Futbol
    10:54

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Ukraynaya gedib

    Digər ölkələr
    10:51

    "Roma" fransalı hücumçunu heyətinə qatıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti