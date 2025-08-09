Robert Levandovski La Liqada mövsümün ilk üç matçını buraxacaq

İspaniyanın "Barselona" klubunun hücumçusu Robert Levandovski zədə səbəbindən La Liqada mövsümün başlanğıcında "Mayorka", "Levante" və "Rayo Valyekano"ya qarşı matçları buraxacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AS məlumat yayıb.
36 yaşlı hücumçunun sağalması bir neçə həftə çəkə bilər. Bu da o deməkdir ki, ön xətt oyunçusu yalnız sentyabrda, beynəlxalq fasilədən sonra meydana qayıdacaq. Daha əvvəl hücumçunun sol budunun arxa səthində yaranan narahatlıq səbəbindən "Joan Gamper" kubokunda "Komo"ya qarşı oynamayacağı açıqlanmışdı.
Qeyd edək ki, "Barselona" La Liqada 2025/2026 mövsümünün ilk oyununda "Malyorka" ilə qarşılaşacaq.