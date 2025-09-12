İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Real" "Liverpul"un müdafiəçisini 2026-cı ildə heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 12:15
    Real Liverpulun müdafiəçisini 2026-cı ildə heyətinə qatmaq istəyir
    İbrahima Konate

    İspaniyanın "Real" klubu İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"da çıxış edən İbrahima Konateni 2026-cı ilin yayında transfer etmək istəyir.

    "Report" "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, paytaxt komandası 26 yaşlı müdafiəçini azad agent kimi heyətinə qatacağına əmindir. 

    Fransa millisinin üzvü hələlik gələcək karyerası ilə bağlı yekun qərarını verməyib. Onun Mersisayd təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.

    Qeyd edək ki, İbrahima Konate cari mövsümdə "Liverpul"un heyətində 4 matça çıxıb.

