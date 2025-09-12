"Real" "Liverpul"un müdafiəçisini 2026-cı ildə heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 12:15
İspaniyanın "Real" klubu İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"da çıxış edən İbrahima Konateni 2026-cı ilin yayında transfer etmək istəyir.
"Report" "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, paytaxt komandası 26 yaşlı müdafiəçini azad agent kimi heyətinə qatacağına əmindir.
Fransa millisinin üzvü hələlik gələcək karyerası ilə bağlı yekun qərarını verməyib. Onun Mersisayd təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.
Qeyd edək ki, İbrahima Konate cari mövsümdə "Liverpul"un heyətində 4 matça çıxıb.
Son xəbərlər
12:41
Türkmənistan Füzulidə məscidin layihələndirilməsi və tikintisi üçün tender elan edibİnfrastruktur
12:36
Bakıda "Avtomobilsiz gün" keçiriləcəkİnfrastruktur
12:35
Foto
Teymur Rəcəbovun iştirakı ilə "ustad dərsi" keçirilibFərdi
12:29
Deputat: "Azərbaycanda zəhərlənmələrin əsas səbəbi kustar istehsal məhsullarıdır"ASK
12:25
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 19 %-dən çox azalıbEnergetika
12:24
"Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "Benfika" ilə oyun komandamız üçün yaxşı təcrübə olacaq"Futbol
12:16
Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedirXarici siyasət
12:15
"Real" "Liverpul"un müdafiəçisini 2026-cı ildə heyətinə qatmaq istəyirFutbol
12:15