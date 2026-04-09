"Real"ın yetirmələri Ramon və Valdepenyas "Arsenal"ın maraq dairəsinə düşüblər
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 10:31
"Real"ın (İspaniya) yetirmələri Hakobo Ramon və Viktor Valdepenyas İngiltərə təmsilçisi "Arsenal"ının maraq dairəsinə düşüblər.
"Report"un "CaughtOffside"a istinadən məlumatına görə, "topçular" hər iki futbolçunun inkişafını yaxından izləyirlər.
21 yaşlı Ramon ötən yaydan etibarən İtaliyanın "Komo" klubunda çıxış edir. 19 yaşlı Valdepenyas isə hələ də doğma klubundadır. Gənc ispaniyalılar İngiltərə klubunun potensial transfer hədəfləri hesab olunurlar.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı Ramonla Valdepenyasın dəyərini müvafiq olaraq 25 və 5 milyon avro qiymətləndirir. Onların hazırkı müqavilələrinin müddəti 2030 və 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.
